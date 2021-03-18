بالوثيقة.. القضاء يستقدم طبيباً بيطرياً تجاوز على الصحة ووجه ادعاءات واتهامات غير صحيحة

2021/03/18 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، مذكرة استقدام، بحق طبيب بيطري، بسبب تجاوزه على وزارة الصحة، وتوجيه اتهامات وادعاءات غير صحيحة تمس حياة المواطنين.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "رئاسة المحكمة وجهت مذكرة استقدام إلى ماجد محمد محمود العاني، والذ يعمل موظفاً في وزارة التعليم، كلية الطب البيطري جامعة بغداد للشكوى المقامة أمامها".

وأضافت، أنه "تقرر بتاريخ 16 / 3 / 2021، استقدام العاني وفق أحكام المادة 368 من قانون العقوبات العراقي، عن القيام بالتجاوز على وزارة الصحة وتوجيه ادعاءات واتهامات غير صحيحة تمس حياة المواطنين".

وكان العاني قد ظهر عدة مرات على القنوات الفضائية، المحلية والعربية، متحدثاً عن ضعف فيروس كورونا، وعدم تأثيره على حياة المواطنين.

وقام العاني بنشر معلومات، عن كورونا لا تتناسب مع توجه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والاختصاصات العلمية، بحسب مصدر في وزارة الصحة.

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