رئيس الجمهورية يؤشر خللاً في علاقة بغداد واربيل

2021/03/18 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن هناك خللاً في العلاقة بين بغداد واربيل ، فيما اشار الى أن المواطن في البصرة أو في اقليم كردستان لم يعد راضيا عن هذه المنظومة السياسية.وقال صالح، في لقاء تلفزيوني، إن هناك خللاً في العلاقة بين بغداد واربيل ، مشدداً ضرورة وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس في الجميع لمناقشته.وأشار إلى أن المواطن في البصرة لم يعد راضيا عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضي عن هذه المنظومة.وأشار صالح إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة واساسية ومبنية […]

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