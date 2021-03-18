2021/03/18 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلن محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الخميس، عن تخصيص 1553 قطعة ارض للعاملين في ردهات العزل من كوادر طبية ووسطية.وقال جودة في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “هذا التخصيص يأتي كوجبة اولى ثم ستليها وجبتين لشمول جميع العاملين في مواجهة كورونا”، مؤكداً أن “يوم الاحد القادم سيشهد توزيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تخصص 1553 قطعة سكنية للكوادر الطبية وتحدد موعد توزيعها المركز الخبري الوطني.

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