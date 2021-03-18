2021/03/18 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الخميس , ان مجلس النواب سيعقد جلستين عصر ومساء اليوم لاستكمال فقرات مشروع قانون المحكمة الاتحادية والاخرى تشاورية بحضور رؤساء الكتل السياسية بشان مشروع قانون الموازنة.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مجلس النواب سيعقد جلسة للتصويت على استكمال قانون المحكمة الاتحادية الساعة الرابعة من عصر اليوم”.وأضاف أن “القانون الجديد سيمضي وذلك لتقارب وجهات جميع القوى السياسية خاصة فيما يتعلق بالية التصويت بالنسبة لفقهاء الشريعة والخبراء على ان يكون مشاركة فقهاء الشريعة بالتصويت للقوانين المتعلقة بالإسلام والخبراء يشاركون بالتصويت فيما يتعلق بالقوانيين الأخرى ” .وأوضح البلداوي، ان ” مجلس النواب سيعقد جلسة ثانية مساء اليوم عند الساعة السادسة عصرا بحضور رؤساء الكتل السياسية ومن يرغب بالحضور من أعضاء المجلس لاجراء التشاور بشان مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت الأسبوع المقبل ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : البرلمان سيعقد اليوم جلستين بشأن المحكمة والموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : البرلمان سيعقد اليوم جلستين بشأن المحكمة والموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).