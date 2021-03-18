تخفيف الإغلاق بالتزامن مع بوادر تفشي الفيروس.. قرار جاء “رغمًا” عن رغبة الصحة.. ماذا ينتظر العراق على صعيد كورونا؟

2021/03/18 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد ساعات من إعلان تخفيف اجراءات الاغلاق في العراق ورفع حظر التجوال الشامل يوم الاحد وتمديد الحظر الجزئي إلى الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء، تفاجأ العراق بحصيلة مثقلة بالاصابات وبرقم قياسي لم يسجل سابقًا.

وسجل العراق يوم امس الاربعاء 5663 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع اعلان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تخفيف اجراءات الحظر وفتح المقاهي والمطاعم والمرافق الاخرى، الامر الذي بدأ يرفع المخاوف من هذا التوجه وظهور وزارة الصحة بمظهر “عدم الرضا” على الاجراءات المتخذة.

ولكن، يبدو ان الاجراءات الجديدة، جاءت بفعل تراكم المطالبات والضغوطات المتحدثة عن المخاطر الاقتصادية التي تسبب بها الاغلاق.

واعتبرت عضو مجلس النواب النائب زيتون الدليمي , الأربعاء , قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بتخفيف إجراءات الحظر الصحي الأخيرة بانها جاءت نتيجة لضغط الشرائح المعتمدة على قوتها اليومي واخفاق الحكومة بتوفير أي متطلبات بسيطة لهم

.وقالت الدليمي في تصريح انه ” بالرغم من تصاعد اعداد الإصابات بوباء كورونا وبحسب التقارير اليومية التي تصدرها وزارة الصحة فان تضرر المصالح العامة لاكبرشريحة في المجتمع التي تعتاش على قوتها اليومي قد أجبرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية الى تخفيف إجراءات الحظر الصحي ” .وأضافت ان ” تضرر تلك الشرائح اجبرها للخروج الى تظاهرات مطالبة بإيجاد حلول لتجاوز ازمتها الاقتصادية ووقوف الحكومة الى جانبها , الا ان الحكومة قد أخفقت بإيجاد تلك الحلول للتخفيف عن عبء المواطنين , لذلك فقد أجبرت على صدور قرارات تخفف من الحظر ”

اعادة تقييم قبل رمضان

من جانبه، قالت اللجنة العليا للصحة والسلامة في بيان إنها “قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق”.

وأضاف البيان “يبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم”.

وأوضح البيان أن “القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن”.

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