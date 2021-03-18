2021/03/18 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر قبل دقائق من الان توجيهات تربوية حث خلالها على ضرورة التكامل الانساني النافع..العلمي والاخلاقي و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يوجه رسالة تربوية ويحث على ضرورة التكامل الانساني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يوجه رسالة تربوية ويحث على ضرورة التكامل الانساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).