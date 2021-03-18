التخطيط: إعادة استحداث أقضية ونواحي ملغاة في عدد من المحافظات

2021/03/18 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط، عن توجهاتها لإعادة أعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية الواقعة ضمن هذا الشريط.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ان وزير التخطيط وافق على الدراسة التي أعدتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، والمتضمنة تحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتحقيق خطة إعمار الشريط الحدودي، من خلال اعادة استحداث الأقضية والنواحي التي أُلغيت في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى، مبينا ان الوزارة دعت المحافظات المذكورة إلى تزويدها بمتطلبات الاستحداث لدراستها بما يتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة.

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