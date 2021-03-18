كومان يتفق مع هدف برشلونة القديم..

2021/03/18 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفاد تقرير صحفي اليوم الخميس، بأن الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، اتفق مع هدف قديم، على القدوم إلى ملعب كامب نو.

وليس سرًا أن البلوجرانا، سعى الصيف الماضي إلى الحصول على خدمات المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، لكن أزمات النادي الكاتالوني المادية، جراء انتشار فيروس كورونا حول العالم، وما تبع ذلك من كوارث اقتصادية، وقفت امام ذلك

وذكر أوريول دومينيك، الصحفي في راديو كاتالونيا، أن،" كومان تواصل مع ديباي، قبل أيام قليلة، من أجل التوصل إلى اتفاق بينهما، على الرحيل عن ليون نحو برشلونة".

كومان أبلغ مواطنه الذي عمل معه في منتخب هولندا، بألا يوقع مع أي نادٍ آخر، الصيف القادم، خاصة أن ديباي يحق له مغادرة ليون مجانًا.

وشدد المدرب الهولندي على أنه لن يتنازل عن فكرة ضم ممفيس ديباي، موضحًا أنه سيطلب ذلك من الرئيس خوان لابورتا.

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