تحذير جديد من مصرف الرشيد بخصوص ’’مواقع وهمية’’ تدعي تسهيل إجراءات السلف

2021/03/18 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر مصرف الرشيد الحكومي، الخميس (18 آذار 2021)، المواطنين من التعامل مع مواقع وهمية تدّعي تسهيل إجراءات ترويج سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التقديم على السلف من خلال الدخول على الرابط http://bit.ly/2OsWZf3 لتنزيل التطبيق الخاص".

ودعا المصرف في بيانه "كافة المنتسبين ممن تم اعطاء بياناتهم الى المواقع الوهمية مراجعة اقرب فرع من فروع المصرف لاتخاذ اللازم".

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