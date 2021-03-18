موقف الاحتجاجات والتظاهرات وغلق الدوائر الحكومية في ذي قار- عاجل

2021/03/18 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بموقف الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظة، فيما بيّن الدوائر الحكومية التي أغلقها المحتجون.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من الطلبة أغلقوا مبنى تربية ذي قار رفضا لموعد الامتحانات"، مشيراً إلى أن "خريجي كليات الادارة والاقتصاد اعتصموا أمام صحة ذي قار للمطالبة بتعيينات من الحذف والاستحداث".

وأوضح، أن "متظاهرين أغلقوا مبنى بلدية الناصرية، وأعلنوا تعطيل الدوام في ديوان المحافظة، مطالبين الإسراع بحسم موضوع اختيار محافظ جديد".

وأشار إلى أن "مصفى نفط ذي قار ما زال مغلقاً منذ خمسة أيام، مع وجود تظاهرات أمام مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية للمطالبة بإقالة مدير عام الصحة:".وبين الأماكن التي أغلقها المتظاهرون، وهي "مبنى هيئة النزاهة ومديرية بلديات ذي قار، ومديرية التربية، والبلدية، ومصفى الناصرية لليوم الخامس".

وأكد أن "المهندسين الزراعيين اعتصموا أمام بباب مديرية الشرطة، مع وجود اعتصام آخر أمام صحة ذي قار".

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