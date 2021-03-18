عضو بالخدمات النيابية تطالب باعادة صلاحيات 5 دوائر لوزارة البلديات

2021/03/18 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..طالبت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الخميس، باعادة صلاحيات 5 دوائر لوزارة البلديات، مؤكدة أن خيار المركزية نقطة بالغة الأهمية.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “دعم ملف جعل الاشراف والتنفيذ على ملف الخدمات الاساسية مركزيا من خلال نافذة وزارة البلديات والاسكان والاعمار نقطة بالغة الاهمية لتجاوز الكثير من الاشكالات وتوحيد الروى حيال انشاء مشاريع ستراتيجية وفق اطر تشمل اكبر عدد من المواطنين”.ودعت عبد المطلب الى” اعادة صلاحيات 5 دوائر فرعية في المحافظات ابرزها الماء والمجاري الى وزارة البلديات وتكون الوزارة هي المعنية بالاشراف والتنفيذ ووضع الخطط من اجل تحقيق نجاح في دعم اهم الملفات الحيوية”، مؤكدة أن “ادارة الخدمات مركزيا سيكون لها ابعاد ايجابية من ناحية اعتماد المشاريع الشاملة والكبيرة وليس ذات الاطار المحدود ذو الافق الزمني الموقت”.واشارت الى ان “اغلب المحافظات لم تحقق نجاحات في ادارة ملف الخدمات لاسباب متعددة لكن وجود وزارة مركزية تشرف على خطط العمل سيكون الامر مختلفا جدا”.



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