2021/03/18 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قالت والدة الطفل الذي تعرّض لإطلاق نار من شرطة مدينة هيوستن خلال مطاردة مشتبه به إن طفلها “يصارع الموت”.وقال المحامون الذين يمثلون الأم إن الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً يتنفس بصعوبة ويصارع الموت في المستشفى، وفق ما أوردت شبكة “سي إن إن” الأميركية، الثلاثاء.وأصيب الطفل بطلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال مطاردة … شرطة هيوستن تطلق النارعلى طفل المركز الخبري الوطني.

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