إيران تغتال كهرباء العراق وتفجير الخطوط لهذه الأسباب | تقرير

2021/03/18 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع اقتراب صيف جديد، تدور علامة استفهام كبيرة حول توقيت تفجير خطوط إمداد الطاقة الكهربائية، في وقت يعيش العراقيون في ظروف صعبة بخدمة كهربائية سيئة، مركز الروابط يكشف التفاصيل والحلول المقيدة.

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