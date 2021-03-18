حجب البطاقة التموينية عن 17 فئة من العراقيين.. لتوفيرها بشكل كامل للفئات المتبقية

2021/03/18 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدر مجلس الوزراء توجيهات جديدة بتوفير مرفدات البطاقة التموينية وحجبها عن غير المحتاجين، والتي شملتمجلس الوزراء يُوجّه وزارة التجارة بتوفير مفردات التموينية ويُقرّر حجبها عن الفئات غير المحتاجة والتي شملت نحو 17 فئة.

وقال مجلس الوزراء ببيان إنه “وجّهَ مجلس الوزراء وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وقرّر المجلس استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية.”

وبحسب الييان فإنه “نص القرار على جملة إجراءات إصلاحية؛ لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، أبرزها: حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءاً من تاريخ 1/6/2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار) فما فوق، خلال (30) يوم عمل من تأريخ صدور هذا القرار”.

يُذكر أن وزارة التجارة حددت مجموعة من الفئات التي سيتم شمولهم بقرار الحجب تمثلت بـ”أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)، والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف.

وشمل الحجب أيضاً نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية”.

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