الحزب الإسلامي يدعو الى فتح أبواب المساجد مجدداً امام المصلين

2021/03/18 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الى فتح أبواب المساجد مجدداً امام المصلين.واكد الحزب في تصريح صحفي على ضرورة الالتزام بتنفيذ الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي، مضيفاً بأن المساجد خلال الأشهر الماضية كانت الاكثر التزاماً بهذه الشروط، ولم تسجل اي مخالفات بخصوصها.كما ابدى الحزب استغرابه من استمرار …

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