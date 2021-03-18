غدا.. وكالة الأدوية الأوروبية تعلن قرارها بشأن لقاح أسترازينيكا

2021/03/18 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس قرارها بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي علّقت دول عدة في الاتحاد الأوروبي استخدامه، في وقت ستعلن الحكومة الفرنسية أيضاً قرارها بشأن فرض إغلاق جديد على 12 مليون نسمة في باريس ومحيطها.

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