الدفاع تجري تغييرات أمنية في كركوك وسامراء

2021/03/18 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاجرى وزير الدفاع جمعة عناد، تغييرات أمنية في محافظة كركوك وقضاء سامراء.وقرر عناد انهاء تكليف اللواء الركن جبار حاجم ثابت من مهام منصب قائد عمليات سامراء وينقل الى أمرة قيادة القوات البرية.كما انهى تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي مغاس من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة .وتقرر نقل الفريق الركن علي جاسم محمد من مهام منصب امين سر الاقدام رئاسة اركان الجيش ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك .وتقرر ايضا نقل اللواء الركن علي مشجل خلف بدر من مهام منصب قائد فق/۱۰ ويكلف بمهام منصب قائد عمليات سامراء.نقل اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد من مهام منصب قائد فق/۲۰ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۱۰.ونقل العميد الركن حسن جواد كاظم من مهام منصب نائب قائد فق/۷ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۲۰ .

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