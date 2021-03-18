تغييرات بمناصب قيادات عسكرية رفيعة

2021/03/18 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني اليوم الخميس، عن اجراء تغييرات بمناصب بعض القيادات العسكرية الرفيعة.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" انه تم تكليف الفريق الركن علي الفريجي الذي كان يشغل منصب امين السر الاقدم لرئاسة اركان الجيش، بمنصب قائد عمليات كركوك بدلاً عن الفريق الركن سعد حربية.وبحسب المصدر الامني فقد تم تكليف اللواء الركن سمير عبد الكريم والذي كان يشغل منصب نائب قائد القوات البرية بمنصب امين السر الاقدم لرئاسة اركان الجيش بديلا عن الفريق الركن علي الفريجي.

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