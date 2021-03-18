مجلس الوزراء يوافق على شراء جرعات من لقاح فايزر

2021/03/18 | 12:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء الاتحادي على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية.

وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء: ان قرار مجلس الوزراء جاء بحسب ما مبين في اتفاقية تصنيع وتوريد بين شركة (فايزر اكسبورت بي.



في)، ووزارة الصحة العراقية ومبلغها وفقا لشروط التعاقد.

وجاء في نص القرار التزام حكومة جمهورية العراق بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات، وتخويل وزير المالية صلاحية توقيع خطاب ضمان التزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق.

PUKmedia اعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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