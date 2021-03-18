الأمانة العامة للوزراء العراقي: إعادة النظر بإجراءات حظر التجوال قبل شهر رمضان

2021/03/18 | 13:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.وأضافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها، أن اللجنة العلا قررت فرض …

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