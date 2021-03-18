تكليف قائد جديد لعمليات كركوك بدلا من حربية.. والأخير ينفي علمه بهذه الخطوة!

2021/03/18 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت وزارة الدفاع، بانهاء تكليف اللواء الركن سعد حربية من منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وتكليف الفريق الركن علي مشجل خلف بدلا عنه.

واظهرت وثيقة صادرة من وزارة الدفاع، اطلع عليها NRT عربية الخميس (18 اذار 2021)، حزمة تغييرات امنية في مناصب مختلفة.

وبحسب الوثيقة انه "بناء على ما جاء بكتاب رئيس الوزراء – السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما يلي:

انهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة.



ويكلف بدلا عنه الفريق الركن علي جاسم محمد الذي كان يشغل منصب امين سر الاقدم – رئاسة اركان الجيش".

واجرى NRT عربية، اليوم الخميس، اتصالا مع مكتب قائد عمليات كركوك، ونفى الأخير علمه بهذا القرار.

وأكد مكتب حربية، خلال الاتصال، أنه لم يصل أي كتاب رسمي حول هذا الامر حتى اللحظة.

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