الشابندر يرد على مروجي قضية 'الشيخ طحنون': أزمة مفتعلة!

2021/03/18 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس، ان الدفع بتاجيج قضية علاقة رئيس الوزراء بدولة الامارات ليست الا ضجة مفتعلة.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (18 اذار 2021): "اقسم ان ضجة أغلبكم حول علاقة ادارة الكاظمي بدولة الامارات العربية (الشيخ طحنون) مفتعلة ، لأنكم تعلمونها قبل زفتكم بتكليفه وقبل التصويت على حكومته".

وتابع، "ولعلمكم ان علاقته بجمهورية إيران الاسلامية ( السيد قاآني ) والتنسيق معها لا تقل عن غيرها نقيرا".

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