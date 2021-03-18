قائمة تغييرات بمناصب أمنية رفيعة

2021/03/18 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على اجراء تغييرات في مناصب امنية رفيعة.

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وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الدفاع، و حصل "ناس" على نسخة منها (18 اذار 2021)، فأن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على ما يلي:

1- إنهاء تكليف اللواء الركن جبار حاجم ثابت من مهام منصبه قائد عمليات سامراء وينقل الى أمرة قيادة القوات البرية.

2- إنهاء تكليف الفريق الركن سعد علي عاتي مغماس من مهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك وينقل الى امانة السر العام بالامرة.

3- نقل الفريق الركن علي جاسم من مهام منصب أمين سر الاقدم رئاسة اركان الجيش ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم في كركوك .

4- نقل اللواء الركن علي مشجل خلف بدر من مهام منصب قائد فق/۱۰ ويكلف بمهام منصب قائد عمليات سامراء.

5- نقل اللواء الركن شيرزاد عزیز من مهام منصب قائد فق/۲۰ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۱۰.

6- نقل العميد الركن حسن جواد کاظم من مهام منصب نائب قائد فق/۷ ويكلف بمهام منصب قائد فق/۲۰ .

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