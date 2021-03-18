استدعاء 25 لاعباً لمواجهة أوزبكستان الودية

2021/03/18 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهَ مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لخمسة وعشرين لاعباً، لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طشقند بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كلا من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود لخط الهجوم.

وسيسافرُ وفد منتخبنا الوطني الإثنين المقبل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بطائرة خاصة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر لغاية الثلاثين من الشهر الحالي.

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