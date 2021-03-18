" كابوس نعيشه كل ليلة".. هجوم الحوثيين على مآرب يهدد مخيمات الفارين من الحرب

2021/03/18 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزح محمد علي صالح من قبل بسبب الحرب الأهلية الطاحنة في اليمن.فرّ مع زوجته الحامل وأطفالهما الثلاثة إلى وسط محافظة مأرب العام الماضي للبحث عن ملاذ في منطقة شهدت بعض السلام والاستقرار النسبيين بسبب حقول النفط المحمية المجاورة.

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