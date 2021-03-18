كوركيس يكشف اسباب عدم استدعاء المحترفين لقائمة الاسود

2021/03/18 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماركشف المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس عن اسباب عدم استدعاء لاعبي المنتخب الوطني من المغتربين الى قائمة الاسود لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طشقند بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران المقبل.وقال كوركيس في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس،إن" عدم انطلاق منافسات الدوري الامريكي الذي ينشط فيه اللاعبَين جستن ميرام وعلي عدنان، حال دون استدعائهما لقائمة المنتخب"، مضيفا ان" اللاعبَين ريبين سولاقا واحمد ياسين يعانيان من اصابة تعذر الالتحاقهما بالفريق ".وتابع كوركيس ان" عدم استدعاء باقي المحترفين جاء بسبب عدم قناعة المدرب كاتانيتش من الناحية الفنية واكتفائة بالقائمة الحالية لخوض المباراة الودية ".

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