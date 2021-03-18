2021/03/18 | 13:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث مروري مروع وسط شارع سالم بمدينة السليمانية، اليوم الاربعاء، مما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح مختلفة.

وقال النقيب سركوت صديق من مرور محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مركبة حديثة من نوع (B.M.W) كانت تسير بسرعة كبيرة في شارع سالم بمدينة السليمانية ففقد سائقها السيطرة عليها وارتطم بالجذرة الوسطية للشارع وتوجه نحو المركبات الاخرى في الاتجاه المعاكس للسير.

واضاف: بعد ذلك ارتطمت المركبة من شدة سرعتها باعمدة الكهرباء وسيارات كانت في الاتجاه المعاكس للشارع مما ادى الى اصابة 3 اشخاص بجروح مختلفة والحاق اضرار مادية كبيرة ببعض السيارات.

وعزا النقيب سركوت صديق سبب الحادث الى السرعة الفائقة للمركبة الاولى، وعدم الالتزام بالارشادات المرورية وتقليل السرعة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مروري مروع وسط السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مروري مروع وسط السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).