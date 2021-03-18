«أمازون» تتوسع في السعودية بـ11 فرعاً جديداً ومئات الوظائف

2021/03/18 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة "أمازون" الأمريكية، عن خططها لتوسيع شبكة أعمالها في المملكة العربية السعودية للعام 2021، التي تتضمَّن افتتاح 11 مركزاً جديداً، وتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل لمواطني وسكَّان المملكة، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وسيسهم هذا التوسع في تعزيز عمليات "أمازون"، وتحسين خدمة عملائها في المملكة، إذ سيتمُّ تطوير شبكة التوصيل لتشمل 6 مستودعات لتخزين المنتجات، و13 محطة للتسليم، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصيل أكثر سرعة، ومرونة للارتقاء بشكل أفضل بتجارب عملائها.

وقال البيان، إنَّ التوسُّعات الجديدة ستعزِّز القدرة التخزينية لمستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية بنسبة 89%، في حين ستشهد شبكة التوصيل التابعة لها نموَّاً بنسبة 58%.

وأوضحت "أمازون" أنَّها تعاونت مع البريد السعودي، و10 من شركاء خدمات التوصيل، مما أتاح لها خدمة أكبر عدد من العملاء والوصول إليهم في مناطق المملكة كافةً.

وستسهم استثمارات "أمازون" في تعزيز القدرة التخزينية الإجمالية لمستودعاتها بالمملكة بالتزامن مع افتتاح شبكة من المراكز الجديدة، وإغلاق بعض المراكز القديمة، مع تأمين العديد من الميزات المحسَّنة والمطورة المصمَّمة خصيصاً لتوفير تجارب أذكى وأسرع، وأكثر اتساقاً للعملاء.

وبحسب البيان، ستوفِّر "أمازون" مع نهاية 2021، ملايين المنتجات الاستهلاكية من مختلف مستودعاتها، التي ستصل مساحتها الإجمالية حينها إلى أكثر من 867 ألف قدم مربع.

من جانبه، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "أمازون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتمثَّل أولويتنا الرئيسية لعام 2021 بالاستمرار في توفير ملايين المنتجات للمزيد من العملاء مع ضمان الحفاظ على صحة جميع موظفينا وسلامتهم".

وتضمُّ شبكة "أمازون" في المملكة العربية السعودية حالياً ثلاثة مستودعات في الرياض وجدَّة، بالإضافةً إلى 11 محطة توصيل، ومركزين لفرز الطلبات، وشبكة واسعة تضمُّ 11 من شركاء لخدمات التوصيل.

ومع مواصلة استثمار "أمازون" في شبكة عملياتها، تضع الشركة صحة وسلامة موظفيها، وعملائها، وشركائها على قائمة أولوياتها؛ فقد قامت "أمازون" حتى الآن بتحديث أكثر من 150 إجراء في شبكة خدماتها اللوجستية، واستثمرت أكثر من 11.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي في جميع الجوانب المتعلِّقة بأزمة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

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