صدور أمر بفك ارتباط شرطة النجف بقيادة عمليات الفرات الأوسط

2021/03/18 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بصدور أمر بفك ارتباط قيادة شرطة النجف، بقيادة عمليات الفرات الأوسط.وقال المصدر، إن “وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أصدر أمرا بفك ارتباط قيادة شرطة محافظة النجف، من قيادة عمليات الفرات الأوسط وربطها بشكل مباشر مع مقر وزارة الداخلية”.وأضاف، أن “الأمر صدر على خلفية زيارة وزير الداخلية، إلى محافظة النجف”.وفي يوم الاثنين الماضي زار وزير الداخلية، الفريق عثمان الغانمي محافظة النجف.

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