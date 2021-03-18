الدفاع تجري تغييرات امنية في مواقع كبيرة وحساسة بالدولة

2021/03/18 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

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تكليف اللواء الركن علي مشجل خلف بمهام قائد عمليات سامراء

تكليف علي الفريجي قائد عمليات كركوك بدلا من سعد حربية

نقل اللواء الركن شيرزاد عزيز رشيد من مهام منصب قائد الفرقة 20 ويكلف بمهام قائد الفرقة 10

نقل العميد الركن حسن جواد كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة 7 ويكلف بمهام منصب قائد الفرقة 20

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