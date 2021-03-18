نائب: استثناء المساجد والجوامع من قرارات اللجنة العليا استهداف واضح للدين الاسلامي

2021/03/18 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعادة فتح المولات والكافتريات والمقاهي واستثناء المساجدوالجوامع من تلك الاجراءات بأنه مثير للسخرية واستهداف واضح للدين الاسلامي في دولة يقول دستورها ان الدين الاسلامي هو الدينالرسمي للدولة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “فيروس كورونا وكما يبدوا فانه بدأ يتلاشى في جميع المناطق باستثناء الجوامع والمساجد، والا فكيفيمكن تبرير قرار امانة مجلس الوزراء بإعادة افتتاح المولات والمقاهي والكافتريات وحتى تحديد مواعيد الامتحانات وإبقاء الحظر في العراقعلى الجوامع فقط“.

واوضح ان “هذا التصرف هو تناقض صريح وواضح ففي الوقت الذي تتعالى الاصوات في كل مشروع قانون على أصول الشريعة والفقهالإسلامي وآخرها في قانون المحكمة الاتحادية نجد ان الجوامع تبقى ابوابها مغلقة وتفتح ابواب المولات والمقاهي“.

واضاف الدهلكي، ان “العراق يمر في محنة وباء عالمي قاتل، بالتالي فان السبيل الأفضل لرفع هذا الوباء والغمة عن البلد هو بالتوجه الىالله عز وجل بالصلاة والدعاء ودعم المساجد والجوامع لأداء الصلوات والدعاء والخشوع لله عز وجل لرفع هذه الغمه والبلاء وليس العكس منخلال التوجه الى فتح المقاهي وفتح ابواب اوروبا لطلب العلاج والشفاء وغلق باب بيوت الله“.

وشدد على ان “هذا القرار مردود على من تبناه ووافق عليه، وعلى الحكومة بكافة مفاصلها المعنية بقرارات الحظر بيان اسباب استثناءالمساجد والجوامع من اجراءات رفع الحظر، وإلا فسيكون لنا موقف شديد وصارم مع جميع تلك الجهات داخل قبة البرلمان“.

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