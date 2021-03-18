مقتل ثلاثة اشخاص بتفجير في كابول

2021/03/18 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس وأصيب 11 آخرون إثر تفجير قنبلة ناسفة في العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم شرطة العاصمة قوله: إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور حافلة تقل موظفين حكوميين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين بجروح.إلى ذلك أفادت وكالة “سبوتنيك” بأن مسلحين فتحوا النار، اليوم الخميس، على فندق في طريق المطار بالعاصمة الأفغانية كابول كان يستضيف قمة الحزب السياسي الإسلامي “جمعية الإسلام”.



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