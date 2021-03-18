2021/03/18 | 13:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، تغييرات أمنية في محافظة كركوك وقضاء سامراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع العراق يجري سلسلة تغييرات أمنية في كركوك وسامراء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع العراق يجري سلسلة تغييرات أمنية في كركوك وسامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).