صادقون: سنضغط مع الفتح لتبني مقترحات الخزعلي بشأن الموازنة

2021/03/18 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكدت كتلة صادقون النيابية , الخميس , أنها ستتبنى مقترحات الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي فيما يتعلق بالموازنة , مبينا ان المقترحات الثلاث هي أصلا من صلب مناقشاتنا للمشروع وليست مقترحات متاخره , بل انها جاءت للتاكيد عليها وهي مقترحات متبناة من قبل مكونات تحالف الفتح.وقال عضو الكتلة النائب فاضل جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المقترحات الثلاثة التي اعلنها الشيخ الخزعلي هي أصلا من متبنيات الحركة عند مناقشات مشروع قانون الموازنة لما لها من اثار إيجابية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ” .وأضاف جابر، ان ” قوى تحالف الفتح بما فيها صادقون ستضغط على اللجنة المالية النيابية لتبني تلك المقترحات خاصة في الجلسة التشاورية التي ستعقد مساء اليوم ” .وكان الخزعلي قد طالب اليوم الخميس على حسابة الشخصي بثلاث مقترحات يجب ان تتضمن في مشروع قانون الموازنة ومنها زيادة وتثبيت مفردات البطاقة التموينية ورفع شراء المحاصيل الزراعية للفلاحين وتخفيض قيمة الدولار امام الدينار العراقي.



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