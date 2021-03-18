بالوثيقة.. الصحة توجه طلباً إلى أمانة مجلس الوزراء بشأن استثناء ملاكاتها من قانون التقاعد

2021/03/18 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (18 آذار 2021)، طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن استثناء ملاكاتها من قانون التقاعد، مبيناً أن الوزارة، تواجه تحدياً كبيراً وسيكون أشد قساوة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وثيقة صادرة عن الوزير حسن التميمي، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة أمام تحد كبير خلال الأيام المقبلة التي ستكون أشد قساوة لمواجهة جائحة كورونا، نتيجة النقص الحاصل في الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية والهندسية والتنقية".

وتابعت، أنه "يرجى مفاتحة مجلس النواب لغرض استثناء ملاكات وزارة الصحة من قانون التقاعد المعدل رقم 26 لسنة 2019 لاستمرار عملهم في المؤسسات الصحية نظرا للحاجة الماسة إلى خدماتهم".

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