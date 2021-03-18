الكرملين: روسيا ستتعامل مع الولايات المتحدة انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يريد تحسين العلاقات

2021/03/18 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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علن الكرملين أن روسيا ستتعامل مع الولايات المتحدة انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يريد تحسين العلاقات.

وقال الكرملين في بيان إن تعليقات بايدن على بوتين "سيئة للغاية" وبدون سابق إنذار

يتبع ..

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