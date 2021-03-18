السفير الفنلندي يفتتح قنصلية لبلاده بمدينة الموصل

2021/03/18 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح السفير الفنلندي فيساهاكين مبنى للقنصلية الفنلندية في مدينة الموصل.وقال هاكين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القنصلية ستعمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين العر اقي والفنلندي في مجال الثقافة والاعمار "./انتهى

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