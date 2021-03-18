2021/03/18 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء /نينا/ نظم العشرات من الطلبة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، تظاهرة أمام مبنى مديرية التربية وسط المحافظة للمطالبة بتأجيل امتحانات نصف السنة والكورس الاول.وقال عدد من المتظاهرين :" ان تحديد موعد اجراء الامتحانات كان مفاجئا ، والطلبة غير مستعدين بالشكل المطلوب ".واكدوا :" ان الدراسة الالكترونية لم تجدِ نفعا بسبب ضعف شبكة الانترنت "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة طلابية امام تربية كربلاء لتأجيل الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة طلابية امام تربية كربلاء لتأجيل الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).