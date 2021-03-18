قادماً من إيران.. المنافذ الحدودية تعلن القبض على شخص بحوزته حبوب مخدرة

2021/03/18 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس،

عن ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر عراقي

قادماً من إيران.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "منفذ زرباطية الحدودي

تمكن من ضبط حبوب مخدرة (200 حبة)

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