صالح: هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق

2021/03/18 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

الخميس، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات

الأجنبية القتالية في العراق، فيما

أعلن عدد القوات الأجنبية الموجودة في

العراق.

وقال برهم صالح في تصريحات صحفية نقلتها

وكالة ا

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