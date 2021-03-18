قوات الاحتلال تعتدي على عائلة فلسطينية وتعتقل آخرين بالضفة

2021/03/18 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، على عائلة فلسطينية بالخليل كما اعتقلت آخرين خلال حملة اقتحامات ومداهمات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن الناشط الإعلامي محمد عوض، قوله: إن قوات العدو داهمت عدة مناطق في بلدة بيت أمر، واعتدت بالضرب على مواطن وزوجته، وابنتيه.وأضاف أن قوات العدو اعتقلت مواطنين اثنين من بيت أمر، فيما اعتقلت شابا من منزله في مدينة الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة لاعتقال شاب بعد مداهمة منزل ذويه في حي الكسارات بمخيم قلنديا.واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة حزما بالقدس، فيما اعتقلت تلك القوات شابا من منزل عائلته بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.



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