2021/03/18 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السفير الفلندي يفتتح مقر لقنصلية بلاده في الجانب الايسر من الموصل

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