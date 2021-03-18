2021/03/18 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع عائلات سعودية ثرية بأنواع مختلفة من الترفيه في واحة اصطناعية مبنية على الكثبان الرملية، وتنفق مبالغ ضخمة في مرحلة صعبة من انتشار الوباء تحول دون السفر الى الخارج، ما يمكن أن يساهم في إنعاش السياحة الداخلية.

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