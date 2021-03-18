2021/03/18 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، زار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يرافقه تيمور الناجي من المقابر الجماعية، سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون.

وخلال اللقاء تحدث قوباد طالباني عن ضرورة تعويض عوائل المؤنفلين والمصابين بالاسلحة الكيمياوية من ابناء مدينة حلبجة الشهيدة من قبل الحكومة الاتحادية، ودعا السيد عمار الحكيم وتيار الحكمة الى دعم ملف تعويض ضحايا الابادة الجماعية التي تعرض لها شعب كوردستان.

في جانب آخر من اللقاء، سرد تيمور الناجي من المقابر الجماعية والشاهد على عمليات الانفال قصته وعائلته وكيف تمت عملية اعتقالهم على يد ازلام النظام البائد وسوقهم عنوة الى المقابر الجماعية كما قدم شرحا عن المشاكل التي يعاني منها ذوي المؤنفلين.

من جانبه اعرب السيد عمار الحكيم عن تعاطفه مع ضحايا الانفال، ووصف تيمور بالشهيد الحي، واكد دعمه لتعويض عوائل المؤنفلين والمصابين بالاسلحة الكيمياوية، وقال: يجب ايلاء اهتمام اكبر بملف جريمة الانفال وقصصها لكي تطلع الاجيال الحالية والمقبلة في العراق على الجرائم البشعة التي نفذها النظام البعثي تجاه شعب كوردستان.

هذا ومن المقرر ان يقوم قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بزيارة عدد من الاطراف الاخرى ذات العلاقة في العاصمة بغداد ضمن اطار الجهود المبذولة لجمع الدعم والتاييد لملف تعويض عوئل المؤنفلين والمصابين بالاسلحة الكيمياوية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يبحث تعويض ذوي المؤنفلين مع الحكيم ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يبحث تعويض ذوي المؤنفلين مع الحكيم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).