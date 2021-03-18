لماذا خلق الله آدم يوم الجمعة ؟ - سعود سالم

2021/03/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٢-;-٩-;- - لماذا خلق الله آدم يوم الجمعة ؟هذه النظرة المتشائمة والشديدة السوداوية للحياة والكون والإنسان، ليست فكرة أو ظاهرة جديدة ناتجة عن تطور الصناعة أو توفر النظارات السوداء بأسعار رخيصة، وليست ناتجة عن فكرة عبقرية طرأت على بيكيت أو سارتر تحت تأثير الويسكي، أوفي لحظات الإلهام، ولا وحيا من آلهة الشعر في لحظات التشاؤم الكبرى وفقدان الأمل أو الإحباط والإنهيار النفسي، ......





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