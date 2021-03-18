خواء الساعة - سلام إبراهيم

2021/03/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم تعطنتُ في غرفتي، رسّبوني في قاع مستنقعٍ راكد، وها هو جلدي..



جلد روحي يكاد يتعفن وينسلخ، ها أنذا استلقي على سريري، أتلمسُ بأصابع روحي برودة غرفتي وخوائها، البرد في غرفتي، البرد في البيت، البرد في وجوه الناس، دقات الساعة المنضدية ترن في السكون والبرد برتابة، تمليتُ الرقاص ، بطيئاً يزحف، ثقيلا يضغط على رأسي، في أعماق جدار الغرفة أمامي تفجرت نهارات مزدهية، حدائق خضراء العشب ووجوه أصدقاء لفتهم أيام حاد ......





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