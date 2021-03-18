الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 9 - تاج السر عثمان

2021/03/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 اشرنا سابقا الي أن الصراع الاجتماعي حول قضية الهويّة كان علي بساط البحث منذ نهوض الحركة الوطنية الحديثة في تكوين جمعيتي الاتحاد السوداني واللواء الأبيض وقيام ثورة 1924، وبرزت في : - ما كتبه عبد الرحمن الضرير في كتابه " العربية في السودان" لاثبات عروبة السودان، وكذلك محمد عبد الرحيم في كتابه " نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والاجتماع" دافع عن عروبة السودان وإسلاميته.



- صراع علي ......





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