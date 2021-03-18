الحشد يواصل عمليات تعقب داعش في “زور شيخ بابا” لليوم الخامس

2021/03/18 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي، الخميس، استمرار عمليات تعقب خلايا “ داعش” الاجرامي في زور شيخ بابا شمال شرق ديالى لليوم 5 على التوالي.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قطعات الحشد الشعبي من مختلف الويته القتالية مستمرة لليوم الخامس على التوالي في تعقب خلايا داعش الارهابي في زور شيخ بابا في ريف ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) باسناد من قطعات الفرقة الخامسة والجيش العراقي”.واضاف الحسيني،ان” العملية تركزت في زور الاصلاح الذي يمثل الجزء الاهم والاخطر من زور شيخ بابا”، لافتا الى أن “مدفعية الحشد الشعبي قصفت 5 اهداف بناءً على معلومات استخبارية في عمق الزور لتسهيل تقدم محاور الهندسة العسكرية لرفع العبوات والالغام وشق الطرق الزراعية من 3 محاور رئيسية مؤكدا بان التضاريس المعقدة هي من تاخر تقدم القوات الامنية “.ويعد زور شيخ بابا من اخطر المناطق بسبب نشاط خلايا داعش واختبائها في العمق بسبب تضاريسه المعقدة.انتهى/ 25 ف

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