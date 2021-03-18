شرطة البصرة تسيطر على مشاجرة مسلحة

2021/03/18 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة البصرة السيطرة على مشاجرة مسلحة في منطقة كتيبان والقبض على مثيريها.

اعلام مديرية شرطة البصرة قال في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن مفارز الشرطة طوقت المنطقة والقت القبض على(5)متهمين من مثيري المشاجرة حيث ضبطت داخل دورهم أثناء التفتيش على (4) بنادق نوع كلاشنكوف واعتدة متنوعة، واضافت المديرية انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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