اجتماع امني في الديوانية يتعلق بتأمين الانتخابات

2021/03/18 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المشرفة على سير عملية الانتخابات في الديوانية اجتماعا موسعا بحضور قيادات امنية.

وقال اعلام شرطة الديوانية في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الاجتماع جرى برئاسة قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الكريم التميمي فضلا عن مدير حماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية اللواء إسماعيل نعمة وقائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية.

واضاف البيان ان الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات التي ستجري في شهر تشرين الأول القادم.

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